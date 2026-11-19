В Анапе провели заседание координационного штаба по реализации проектов комплексного развития территории города-курорта.

Как сообщила глава города Светлана Маслова, на заседании рассмотрели обращение специализированного застройщика о внесении изменений в договор КРТ, который в настоящее время реализуется в селе Сукко.

Механизм позволяет муниципалитету развиваться сбалансированно, так как предусматривает параллельно с жилой застройкой обеспечение территории социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

«В связи со сложной экономической ситуацией застройщик обратился с просьбой о переносе сроков строительства ряда предусмотренных в договоре объектов. Самое важное, что на каждом этапе реализации проекта сохраняется очередность ввода в эксплуатацию: сначала социальные объекты, затем – жилые дома. Поэтому предложение коллегиально поддержали», — отметила Светлана Маслова.