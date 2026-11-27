В Армавире открыли выставку «Русский язык — язык мира». Об этом сообщает пресс-служба АГПУ.

В Армавирском государственном педагогическом университете начала работу выставка, посвященная русскому языку.

Событие стало частью III Международного педагогического форума «Новые смыслы образования: русский язык — язык будущего». Форум проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«Русский язык — это язык, объединяющий миллионы людей по всему миру. Язык межнационального согласия, дружбы и единства народов. На нем не только говорят и думают, но и создают семьи, строят отношения и связывают свои судьбы», — отметил ректор АГПУ Евгений Нижник.

Выставка показывает путь развития русского языка с древнейших времен до наших дней. В интерактивной форме рассказывается о выдающихся деятелях русской литературы, культуры, ученых, которые внесли вклад в развитие русского языка. Посетители имеют возможность узнать о вызовах, с которыми сталкивается русский язык сегодня, и путях их решения, способах защиты «заповедной зоны русского слова».

Уникальность экспозиции — в соединении интерактивного сопровождения и элементов традиционной музейной выставки: для знакомства представлены ценные и редкие издания из спецфонда университетской библиотеки XVIII — XIX столетий, артефакты эпох. Интерактивная карта мира позволяет виртуально перейти в любую из стран, в которых сегодня продвигается русский язык.