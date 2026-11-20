В Геленджике продолжают устранять последствия сильных осадков, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
С утра коммунальщики занимаются уборкой улицы Ленина, куда дождями принесло песок и грунт. На участке задействованы три машины и десять работников МУП «БХО». Кроме того, специалисты очищали ливневки и обеспечивали отвод воды с городских улиц.
Как отметил Богодистов, стихия повредила два пляжа в центральной части Геленджика. Их восстановлением займутся после улучшения погодных условий.
Энергетики уже вернули электроснабжение в Возрождение, Дивноморское, Адербиевку, поселок Светлый и отдельные районы Геленджика. Локальные отключения в Дивноморском, Архипо-Осиповке и Михайловском Перевале планируют устранить сегодня.