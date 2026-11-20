В Геленджике продолжают устранять последствия сильных осадков, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

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Накануне из-за обильных дождей реки в сельских округах поднялись до неблагоприятных отметок. В районе Адербиевки вода выходила из русла, в Дивноморском затопила участок дороги. В городе потоки по руслу Су-Аран направлялись к морю через Платановую аллею. Обошлось без пострадавших и эвакуации.

С утра коммунальщики занимаются уборкой улицы Ленина, куда дождями принесло песок и грунт. На участке задействованы три машины и десять работников МУП «БХО». Кроме того, специалисты очищали ливневки и обеспечивали отвод воды с городских улиц.

Как отметил Богодистов, стихия повредила два пляжа в центральной части Геленджика. Их восстановлением займутся после улучшения погодных условий.

Энергетики уже вернули электроснабжение в Возрождение, Дивноморское, Адербиевку, поселок Светлый и отдельные районы Геленджика. Локальные отключения в Дивноморском, Архипо-Осиповке и Михайловском Перевале планируют устранить сегодня.