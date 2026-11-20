Городские службы Краснодара перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений на фоне непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города.

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На Кубани сохраняется штормовое предупреждение. Готовность региона к возможным паводкам обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. Совещание прошло в формате видеоконференции с участием муниципалитетов.

Краснодар также подготовился к возможным последствиям непогоды. По словам временно исполняющего полномочия главы города Дмитрия Васильева, для ликвидации подтоплений подготовили водооткачивающую технику, мобильные мотопомпы и передвижную насосную станцию. В сельских округах работают мониторинговые группы, а бригады ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности.

За обстановкой на дорогах круглосуточно следят диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы с помощью камер видеонаблюдения. При необходимости в городе оперативно организуют пункты временного размещения.