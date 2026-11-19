Особняк обувного магната Христофора Фотиади в Краснодаре вновь выставили на продажу, сообщает портал Юга.ру.

Здание площадью 570 кв. метров оценили в 110 млн рублей. В 2024 году за него просили 220 млн рублей, однако сделка тогда не состоялась.

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Дом с 2022 года принадлежит частному владельцу. Потенциальные покупатели ранее приходили на просмотры, но особняк так и не продали. Сейчас продавец готов рассмотреть возможность рассрочки.

Особняк построили в 1912 году для обувного магната Христофора Фотиади. В 1918–1919 годах здание снимал лидер Белого движения на юге России Антон Деникин. После установления советской власти в 1922 году дом передали горздравотделу.

В 1952 году в особняке разместили детский туберкулезный санаторий, который работал до 1989 года. С августа 1981-го здание является памятником архитектуры Краснодарского края.

Позже особняк перешел в ведение творческого объединения «Премьера». В 2011 году после реставрации он оказался в частной собственности.