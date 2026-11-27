В Краснодаре и по краю объявили экстренное предупреждение из-за снега. Об этом сообщает ЕДДС.

С 28 ноября по 1 декабря на территории региона ожидается сильный снег, гололедно-изморозевые отложения, ветер 15-20 м/с, а также налипание мокрого снега.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».

Ранее ученый Юрий Ткаченко рассказал, что зима в Краснодаре наступит по календарю:

«К 1 декабря уже будет настоящая зимняя погода. Осадки будут небольшими, но это уже зимняя фаза. Усилится северо восточный ветер, который будет создавать дополнительные ощущения прохлады».