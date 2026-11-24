На Кубани намерены создать 10 современных комплексов по обращению с отходами до 2030 года, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Проекты должны помочь отказаться от привычного захоронения мусора и сократить его объемы минимум в два раза.
Отдельное внимание на совещании уделили своевременному вывозу отходов с контейнерных площадок. По словам губернатора, в этом году количество жалоб жителей на работу коммунальных служб выросло вдвое.
Региональным операторам и муниципалитетам поручено корректировать графики вывоза мусора с учетом фактического накопления отходов.