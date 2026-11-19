В Краснодарском крае после ночных осадков поднялся уровень воды в ряде рек, сообщил оперативный штаб региона.
В Туапсинском округе река Дефань превысила опасную отметку, в Северском районе и Геленджике зафиксированы неблагоприятные уровни.
До конца суток 20 ноября в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о непогоде. Прогнозируются ливни с грозами, усиление ветра и возможное формирование смерчей на участке побережья от Магри до Веселого.
На юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья ожидается дальнейший подъем воды до неблагоприятных отметок и выше.