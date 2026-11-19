В Краснодарском крае после ночных осадков поднялся уровень воды в ряде рек, сообщил оперативный штаб региона.

В Туапсинском округе река Дефань превысила опасную отметку, в Северском районе и Геленджике зафиксированы неблагоприятные уровни.

В станице Азовской на реке Убин, в станице Крепостной на реке Афипс и в селе Пшада на одноименной реке вода достигла неблагоприятных отметок. Сведений о подтоплении территорий не поступало. Гидрологическую обстановку контролируют круглосуточно.

До конца суток 20 ноября в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о непогоде. Прогнозируются ливни с грозами, усиление ветра и возможное формирование смерчей на участке побережья от Магри до Веселого.

На юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья ожидается дальнейший подъем воды до неблагоприятных отметок и выше.