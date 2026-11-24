В Краснодаре прошел турнир по дзюдо среди спортсменов 2010-2012 годов рождения. Организатором выступила Школа дзюдо НВМ имени олимпийского чемпиона Арсена Галстяна. Он обратился к участникам — призвал не бояться поражений и верить в свои силы.



«Дзюдо учит дисциплине, уважению, к сопернику, силе воли. Бывают победы и поражения, и важно уметь принимать и то и другое. Не бояться, работать над ошибками. Сейчас в нашей школе занимаются 120 детей и у каждого свой путь в спорте. Благодаря поддержке ГК НВМ мы не только воспитываем новое поколение спортсменов, но и даем ребятам возможность проверить свои силы на турнирах», — сказал олимпийский чемпион.



На татами встретились 150 дзюдоистов из Краснодарского края и Республики Адыгея, которые разыграли комплекты наград в 7 весовых категориях.



Василий Романов, старший тренер Школы дзюдо НВМ:

«Наш первый турнир прошел мощно и ярко, была серьезная конкуренция в каждой весовой категории. Среди участников — лидеры Краснодарского края и ЮФО, чемпионы и призеры международных соревнований. В дальнейшем планируем сделать турнир ежегодным и увеличить количество участников».

Фото: ГК НВМ

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