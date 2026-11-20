На Кубани усилили меры безопасности из-за продолжающихся дождей и угрозы подъема рек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по ЧС.

Наиболее сложная ситуация складывается в Туапсинском округе, Крымском и Абинском районах, Геленджике и Горячем Ключе.

Новость по теме В Геленджике ликвидируют последствия ливней и подъема воды в реках

По словам глав муниципалитетов, сейчас обстановка стабильная, службы готовы к возможному развитию событий. Однако дождливый прогноз на выходные требует дополнительных мер безопасности.

На опасных участках рек и возле мостов организуют посты наблюдения. Уровень воды будут контролировать ежечасно, в том числе специалисты на местах.

Муниципалитетам также поручили подготовить списки пожилых людей, семей с детьми и маломобильных граждан, которым может понадобиться помощь. Водооткачивающая техника и аварийные бригады должны быть готовы оперативно восстановить электроснабжение, подачу воды и тепла в жилые дома и социальные объекты.