В Майкопе разгорелся семейный конфликт вокруг опеки над блогером Викторией Лежниной, которая после осложнений во время родов в 2022 году оказалась прикована к инвалидному креслу. Об этом сообщает «КП-Кубань».

По данным издания, муж женщины Егор вел блог с аудиторией около 500 тысяч подписчиков, публиковал материалы об уходе за супругой и организовывал сбор средств на ее реабилитацию. На собранные деньги, как сообщается, был приобретен дом.

Мать Виктории Оксана Семенова заявила, что зять начал новые отношения, перевез супругу к ее матери, перестал обеспечивать необходимое лечение и ограничил общение женщины с малолетней дочерью.

Родственники обратились в суд, чтобы добиться признания Виктории недееспособной и оформить опекунство. Также начато разбирательство по вопросу развода.

Сам Егор Лежнин отказался подробно комментировать ситуацию, заявив изданию, что намерен продолжить лечение жены.