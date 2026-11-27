В Новороссийске открыли многофункциональную детскую площадку.

С просьбой об обустройстве площадки к губернатору на «Прямую линию» в 2025 году обратилась жительница дома №168 по ул. Видова Виктория Беднова.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева работы по благоустройству начались сразу после поступления обращения.

Территорию площадки расширили. Смонтировали детские игровые элементы и малые архитектурные формы: в том числе игровой комплекс, песочницу с крышкой, качели на цепочках, карусель для малышей.

Работы по развитию объекта продолжаются: до конца 2026 года планируется установка дополнительного игрового оборудования и освещения.

В регионе ведется системная работа по созданию комфортной среды для семей с детьми.

Ранее, в 2024 году, с похожей просьбой к губернатору на «Прямую линию» обратилась жительница Мостовского района Маргарита Мацкевич. В итоге там появилась новая многофункциональная площадка с игровыми комплексами и спортивной зоной с мягким покрытием. Сегодня современная детская игровая зона стала центром для подрастающего поколения поселка.