В праздники пустят дополнительный поезд № 235/236 между Анапой и Амурской областью, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Состав свяжет курорт с городом Тында. В пути следования поезда запланированы остановки на станциях Юктали, Новая Чара, Таксимо, Северобайкальск, Вихоревка, Иланская, Красноярск, Мариинск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Краснодар и др.

Из Тынды поезд будет отправляться 23, 30 декабря 2026 года и 6 января 2027 года. В обратном направлении – 29 декабря 2026 года, 5, 12 января 2027 года.

В состав поезда Тында-Анапа также будут включены вагоны Северобайкальск-Анапа.

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