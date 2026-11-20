В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии на 27 улицах, сообщили в пресс-службе ЕДДС города.
Причиной перебоев со светом стало срабатывание защиты на линии 6–10 кВ. Отключены 37 трансформаторных подстанций.
На месте происшествия работает аварийная бригада, специалисты устраняют причину отключения.
Мы писали, снегопад оборвал линии электропередач в Апшеронском районе. Из-за упавших деревьев несколько горных поселков, включая Мезмай, Темнолесский и Русский хутор, остаются без света вторые сутки. Ведутся восстановительные работы между Мезмаем и Нижегородской.