В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии на 27 улицах, сообщили в пресс-службе ЕДДС города.

Причиной перебоев со светом стало срабатывание защиты на линии 6–10 кВ. Отключены 37 трансформаторных подстанций.

Новость по теме 28 улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без свет из-за аварии

Без электричества остались жители улиц Абрикосовой, Артемовской, Вишневой, Владимирской, Грушовой, Екатеринодарской, Западного Обхода, Зеленой, Ивановской, Кизлярской, Кирпильской, Красных Партизан, Ленской, Лесопосадочной, Малиновой, Надежды, Народной, Ольгинской, Ореховой, Орловской, Семеновской, Средней, Троицкой, Цветной, Цветочной, Яблочной и Ягодной.

На месте происшествия работает аварийная бригада, специалисты устраняют причину отключения.

Мы писали, снегопад оборвал линии электропередач в Апшеронском районе. Из-за упавших деревьев несколько горных поселков, включая Мезмай, Темнолесский и Русский хутор, остаются без света вторые сутки. Ведутся восстановительные работы между Мезмаем и Нижегородской.