Ветеран специальной военной операции из Белореченска Иван Шиховец готовит подростков к работе с беспилотниками, сообщает издание «Огни Кавказа».

Казак и бывший оператор радиоэлектронной борьбы с позывным «Бах» после возвращения с передовой прошел обучение в сфере беспилотной авиации и получил квалификацию педагога дополнительного образования. Теперь он передает технические знания школьникам.

Под руководством Шиховца 15 ребят в возрасте от 10 до 17 лет изучают устройство дронов, учатся управлять ими на симуляторах, паять и работать с 3D-принтерами. Напечатанные детали планируют передавать российским подразделениям в зоне СВО.

Новость по теме Житель Кубани после ранения в разведке стал оператором БПЛА

В обучении также участвуют другие казаки и ветераны спецоперации. Подростки посещают практические занятия, выездные сборы и соревнования. Весной 2025 года команда из Белореченска завоевала все награды на состязаниях в Северском районе.

С сентября 2026 года Иван Шиховец преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в школе № 26 станицы Пшехской. В планах — создать тактическое объединение для занятий лазертагом.

По словам ветерана, обучение работе с беспилотниками не только помогает подросткам получить востребованные навыки, но и знакомит их с перспективной профессией, актуальной в том числе для аграрного региона.

Среди трудностей проекта — нехватка помещения и оборудования. Часть техники руководитель объединения приобретает за собственные средства, помогают также родители учеников и общественные организации.