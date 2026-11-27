Врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП МЗ КК Марина Долгушкина рассказала, что стерильность не укрепляет иммунитет ребенка.

Как объяснила специалист в беседе с «Краснодарскими известиями», для созревания иммунной системы важен контакт с обычной микрофлорой.

«Задача семьи — не создать стерильную квартиру, а прерывать передачу инфекций в ситуациях реального риска. Ребенку не требуется ежедневная дезинфекция всех игрушек и поверхностей», — пояснила эксперт.

Вместе с тем специалист предостерегла от противоположной крайности: отказываться от необходимой гигиены ради «укрепления» иммунитета.

В повседневной жизни достаточно соблюдать разумные правила: руки нужно мыть после туалета и смены подгузника, перед приготовлением и приемом пищи, после контакта с сырым мясом, животными, мусором и биологическими жидкостями. Дополнительная дезинфекция нужна во время кишечных инфекций, при загрязнении опасными биологическими материалами, а также если дома живет человек с высоким риском осложнений.

Для обычной уборки, как правило, хватает воды и моющего средства. Частое распыление агрессивной бытовой химии не укрепляет иммунитет и может раздражать дыхательные пути.

Особое внимание требуется к предметам для кормления младенцев. Соски, бутылочки и другие принадлежности нужно обрабатывать с учетом возраста ребенка и рекомендаций педиатра. Это особенно важно, если малыш родился раньше срока или имеет хронические заболевания.