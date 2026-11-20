Средняя зарплата в строительной отрасли Кубани за десять месяцев 2026 года увеличилась на 31 %, достигнув 130,9 тысяч рублей, сообщили «КП»-Кубань» со ссылкой на экономиста Ивана Чумакова.

Рост зарплат в строительной отрасли Краснодарского края связан с нехваткой кадров. Застройщики вынуждены повышать оплату труда, чтобы удерживать работников и завершать уже начатые проекты, несмотря на снижение спроса на жилье.

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По словам эксперта, на рынке сохраняется значительный объем непроданных квартир, однако строительные бригады и специалисты по-прежнему востребованы. Кроме того, обязательства перед покупателями и действующая система проектного финансирования предполагают завершение возводимых объектов.

Рынок адаптируется к изменившимся условиям: застройщики сокращают запуск новых проектов, сосредотачиваясь на строительстве уже запланированных домов. Механизм эскроу-счетов также помогает снизить риски для дольщиков.

По данным «Авито Работы», с января по октябрь 2026 года средняя зарплата в строительстве на Кубани выросла на 31 % и составила 130 902 рубля. Спрос на специалистов по инженерно-техническому обеспечению строительства (ПТО) увеличился на 104 %, а на работников направления КИПиА — на 79 %.