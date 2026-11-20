37-летний житель станицы Нововладимировской Сергей с позывным «Охотник» после ранения сменил службу в разведке на работу оператором БПЛА, история военнослужащего вошла в книгу военкора Александра Коца.

Как рассказала газета «Прикубанские огни», Сергей впервые подписал контракт в 2008 году. В 2009-м отправился в Чечню, где служил сапером и командовал отделением инженерно-саперного взвода. Позже поступил в военную академию в Краснодаре, однако спустя два года оставил учебу и вступил в отряд спецназначения «Вятич». В его составе участвовал в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи. После завершения контракта работал проходчиком в Москве.

С началом спецоперации Сергей отправился в военкомат. В составе разведывательного подразделения два года служил сапером на Запорожском направлении. После серьезного ранения его перевели на Курское направление, где он стал оператором беспилотников. Навыки управления FPV- и классическими дронами он получил еще во время службы в разведке.

За время службы Сергей пережил тяжелые боевые эпизоды, помогал раненым сослуживцам и делил с ними фронтовой быт. За мужество и выполнение боевых задач он награжден медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

После комиссования 1 июля прошлого года Сергей вернулся к мирной жизни. Сейчас он вновь работает проходчиком в Красноярске, а в свободное время вместе с супругой ходит в походы.

Узнать больше о службе и возможностях вступления в войска БПЛА можно узнать на сайте бпс23.рф.