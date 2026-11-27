Жителей Новороссийска предупредили об учениях в морпорту вечером 27 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с 18:00 до 23:59 запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ.

В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных, а также надувных. Кроме того, под запретом любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега).