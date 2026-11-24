Всего за пять дней на прямую линию губернатора Краснодарского края поступило 2236 сообщений, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Жители Кубани чаще всего обращаются к главе региона с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. На эту тему приходится 41% всех вопросов.
Всего с 19 ноября поступило 2236 сообщений. Самым популярным способом связи стал чат-бот в мессенджере «Макс»: через него направили 1191 обращение (53%). По многоканальному телефону поступило 882 вопроса (39%), через портал Госуслуг — 163 (7%).
Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 3 декабря в 12:00.