Всего за пять дней на прямую линию губернатора Краснодарского края поступило 2236 сообщений, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители Кубани чаще всего обращаются к главе региона с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. На эту тему приходится 41% всех вопросов.

Новость по теме На прямую линию губернатора Краснодарского края поступило 1 785 обращений

На втором месте по числу обращений — транспорт и дорожное хозяйство (21%). Также жители поднимают темы строительства и архитектуры (9%), социального обеспечения (8%), образования и культуры (5%), здравоохранения (5%).

Всего с 19 ноября поступило 2236 сообщений. Самым популярным способом связи стал чат-бот в мессенджере «Макс»: через него направили 1191 обращение (53%). По многоканальному телефону поступило 882 вопроса (39%), через портал Госуслуг — 163 (7%).

Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 3 декабря в 12:00.