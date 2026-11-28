На Кубани мобильные выездные бригады совершают до 5 тысяч выездов в год.

Благодаря этому жители отдаленных районов могут на месте пройти обследования, сдать анализы и получить консультации специалистов.

Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» большое значение уделяется профилактике заболеваний. Для этого развивается сеть центров здоровья. В регионе их уже 23, в следующем году откроется еще четыре. В текущем году для шести центров закупили 84 единицы современного оборудования на 16,5 млн рублей.

Для жителей отдаленных населенных пунктов работают 144 мобильные медицинские бригады и передвижные комплексы.

Напомним, в Краснодарском крае почти 200 тысяч человек живут с сахарным диабетом. С начала года более 270 беременных женщин и 2,7 тысячи детей с диабетом получили системы непрерывного мониторинга сахара. Для тех, кому нужны более сложные решения, устанавливают инсулиновые помпы. В этом году их бесплатно поставили 130 детям и 70 взрослым.