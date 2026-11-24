В Новороссийске после нападения собак на 17-летнюю девушку-подростка возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По словам матери школьницы, бездомные животные набросились на ее дочь, когда она возвращалась из магазина на Герцена, и прокусили ногу. Женщина утверждает, что в травмпункте в очереди перед ними сидели еще семь человек, пострадавших от укусов.

Также проверку организовала региональная прокуратура.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Ранее юрист прокомментировал kuban.aif.ru законопроект о новых штрафах за брошенных животных. Депутаты и сенаторы от КПРФ выступили с инициативой, согласно которой нерадивых хозяев, выставивших питомца на улицу, будут штрафовать на сумму 15-30 тысяч рублей.