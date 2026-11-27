Двое рыбаков из Краснодара погибли в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ДПЧС.

Трагедия произошла 26 ноября. На реке у хутора Рогожкино опрокинулась лодка с рыбаками. Одного из них, местного жителя, удалось спасти. Двое утонули. К их поискам были привлечены два подразделения областной службы спасения на воде.

По факту происшествия с моторной лодкой проверку организовала Южная транспортная прокуратура. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось в акватории реки Каланча (рукав Дона).

На место выезжал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора.

Ранее «АиФ-Юг» писал — председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о смерти мужчины в Краснодарском крае в результате столкновения двух моторных лодок. Трагедия произошла в Кирпильском лимане в Приморско-Ахтарском районе в начале августа. Скончался один из судоводителей.