Над Краснодарским краем и регионами РФ ПВО сбила 1246 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над российской территорией были перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также их сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.

Напомним, в ночь на 25 ноября над Самарской областью силами ПВО сбили более 145 украинских беспилотников — в регионе погиб человек, часть школ Самары закрыта, в соседнем Ульяновске и в аэропорту Курумоч вводили ограничения на полеты. Удары вражеских дронов-камикадзе достигли и Брянской области: там пострадали двое мужчин. Всего за ночь, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО уничтожили 305 БПЛА самолетного типа над 14 регионами, включая Краснодарский край — утром беспилотную опасность там отменили. Что известно о последствиях — в нашем материале.