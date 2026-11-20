В ночь на 20 ноября российские силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.

Также беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Мы писали, в Северском районе после атаки дронов 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов, сообщил оперштаб Краснодарского края. Комиссия обследовала пострадавшие здания: в Ильском — 21 частный дом, в Новодмитриевской — 12, в Афипском — 45 частных и пять многоквартирных. Выявлены разбитые окна, повреждения кровли, фасадов и трещины в стенах. Оценка ущерба продолжится 19 ноября.