Силы ПВО в ночь на 21 ноября сбили 275 БПЛА ВСУ над Черным морем и регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены с 20:00 мск 20 ноября до 08:00 мск 21 ноября.

Дроны зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей и Крымом.

Напомним, в Северском районе после атаки дронов 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов, сообщил оперштаб Краснодарского края. Комиссия обследовала пострадавшие здания. Выявлены разбитые окна, повреждения кровли, фасадов и трещины в стенах.