Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Мы писали, СК России расследует атаки украинских дронов, в которых пострадали мирные жители в нескольких регионах. В ЛНР погиб один человек, трое ранены. В Краснодарском крае ранены пять человек, в Курской области — трое, в Брянской — двое. Следователи определят обстоятельства и виновных.

Напомним, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника в ночь на 23 ноября, сообщили в Минобороны России. Сбитие происходило с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября над 12 областями, 2 краями, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.