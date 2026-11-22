Следственный комитет России займется установлением обстоятельств атак украинских вооруженных формирований, в результате которых мирные жители погибли и получили ранения в нескольких регионах, сообщили в ведомстве.

По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате атак беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения.

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В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали пять человек. В Курской области ранены три мирных жителя, а в Брянской области травмы получили двое мужчин в результате атак украинских дронов.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и определят лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 170 украинских беспилотников силами ПВО над Россией и морями ночью. Сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над Азовским и Черным морями.