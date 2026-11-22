Следственный комитет России займется установлением обстоятельств атак украинских вооруженных формирований, в результате которых мирные жители погибли и получили ранения в нескольких регионах, сообщили в ведомстве.
По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате атак беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и определят лиц, причастных к совершению преступлений.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 170 украинских беспилотников силами ПВО над Россией и морями ночью. Сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над Азовским и Черным морями.