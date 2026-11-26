Ленинский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, основанием для иска стали нарушения антикоррупционного законодательства. По материалам дела, в течение более 18 лет Галась приобретал активы, стоимость которых превышала официальные доходы его семьи, а также участвовал в предпринимательской деятельности.

Чтобы скрыть реальное имущественное положение и не декларировать источники доходов, имущество оформляли на близких родственников и доверенных лиц. Всего было приобретено 63 объекта движимого и недвижимого имущества. Часть активов впоследствии отчуждили по реальным и мнимым сделкам.

Ответчиками по делу, помимо самого вице-губернатора, проходили еще 13 человек.

Суд постановил передать государству недвижимость, а также денежные средства в размере стоимости отчуждённых активов. Решение подлежит немедленному исполнению.