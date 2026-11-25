В Кубанском государственном университете открылось первое в Краснодарском крае общежитие для студенческих семей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Новоселам вручили ключи от комнат. В церемонии приняли участие представители региональных властей и ректор КубГУ Михаил Астапов.
«Мы стараемся максимально создавать качественные условия не только для учебы студентов, но и для их повседневной жизни, ведь от комфорта напрямую зависят и успехи в науке, и желание развиваться», — подчеркнул Кондратьев.
Проект реализовали по инициативе руководства университета при поддержке правительства России.