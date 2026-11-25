В Кубанском государственном университете открылось первое в Краснодарском крае общежитие для студенческих семей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Новоселам вручили ключи от комнат. В церемонии приняли участие представители региональных властей и ректор КубГУ Михаил Астапов.

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Новое общежитие представляет собой жилой комплекс с тренажерным залом и пространствами для внеучебной работы. Для семей с детьми предусмотрели игровые площадки и комнату матери и ребенка.

«Мы стараемся максимально создавать качественные условия не только для учебы студентов, но и для их повседневной жизни, ведь от комфорта напрямую зависят и успехи в науке, и желание развиваться», — подчеркнул Кондратьев.

Проект реализовали по инициативе руководства университета при поддержке правительства России.