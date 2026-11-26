Рейсовый автобус загорелся возле села Великовечного Белореченского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло около 7:40. По предварительным данным, причиной стало самовозгорание транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Мы писали, два человека погибли в ДТП при подъезде к Тимашевску. 26-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, слетел с дороги, врезался в дерево и загорелся автомобиль. 51-летняя пассажирка погибла на месте, водитель — в скорой.

Напомним, на трассе в Красной Поляне в ДТП погибла 25-летняя девушка. На трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» 51-летний водитель «Хендэ», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ». Пассажирка «Хендэ» погибла, водитель легковушки госпитализирован. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал.