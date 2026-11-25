Ряд пассажирских поездов 25 ноября отправится с начальных станций позже расписания из-за непогоды в Рязанской области, сообщили в пресс-службе РЖД.

В связи с неблагоприятными погодными условиями изменено время отправления пяти поездов. Новое расписание выглядит следующим образом:

Статья по теме Новости Краснодарского края 25 ноября: опасность БПЛА, аэропорты, непогода

№ 240 Москва — Воронеж — не ранее 12:30 вместо 08:09;

№ 12 Москва — Анапа — не ранее 17:00 вместо 10:50;

№ 239 Воронеж — Москва — не ранее 20:30 вместо 16:11;

№ 238 Москва — Воронеж — не ранее 19:00 вместо 16:49;

№ 131 Москва — Орск — не ранее 19:00 вместо 15:00.

Пассажиров уведомляют об изменениях по СМС.

Напомним, в среду 25 ноября в Краснодарском крае пройдут дожди и мокрый снег. Погода будет облачной с прояснениями, местами сильные дожди на побережье Черного моря, в горах и на северо-востоке - мокрый снег. Температура воздуха днем +7…+9 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст.