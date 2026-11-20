В Сочи окончательно утвердили приговор троим участникам финансовой пирамиды, которые обманули 27 вкладчиков на сумму более 16,9 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Осужденные занимались привлечением клиентов, оформлением договоров, приемом средств и организацией работы кооперативов.
Суд установил 27 потерпевших. Общий ущерб составил 16 905 400 рублей.
Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы: одному — 3 года 6 месяцев, двоим другим — по 3 года. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляции и признал приговор законным и обоснованным, оставив его без изменений.