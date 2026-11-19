В Мерчанском сельском поселении Крымского района повышается уровень воды в реке Абин, однако критической отметки он пока не достиг, сообщает администрация района.

Спасатели находятся на месте и следят за обстановкой. В Крымском районе организован круглосуточный мониторинг рек и водоемов, работают визуальные посты, система «Безопасный город» и автоматизированный комплекс контроля паводковой ситуации «Эмерсит». При необходимости жителей оповестят.

Жителей Мерчанского поселения просят не приближаться к берегам рек и водоемов, очистить ливневые стоки возле домов, подготовить документы, лекарства, деньги, запас воды и продуктов, зарядить телефоны и фонари. Также необходимо следить за детьми и пожилыми родственниками и помогать маломобильным соседям.

Напомним, уровень воды в реке Дефань в Туапсинском округе превысил опасную отметку. В Северском районе и Геленджике на реках Убин, Афипс и Пшада вода достигла неблагоприятных значений. Подтоплений пока нет, ведется мониторинг.