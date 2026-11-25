В среду 25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеоролога, сегодня погодные условия на Кубани будет определять тыловая, холодная часть циклона.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на побережье Черного моря местами сильные. В горах и вечером на северо-востоке края переходящие в мокрый снег и в снег.

Температура воздуха в дневные часы от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Дневные температуры ожидаются такие же, как и в среду.