Азовскому побережью Краснодарского края угрожают подтопления, пишет «Блокнот Краснодар».

24 ноября объявили экстренное предупреждение о ветровом нагоне в Азовском море. Это природное явление ожидается как сегодня, так ночью и утром 25 ноября в восточной части акватории. Ветровой нагон может затронуть Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Ейский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы.

Порывы воздуха способны нагнать воды, из-за чего ее уровень поднимется до неблагоприятных отметок и выше. Не исключены происшествия, связанные с подтоплением прибрежных территорий и населенных пунктов.

Ранее «АиФ-Юг» писал — 24 ноября Кубань окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными и пройдут с грозами. Облачность и ветер ограничат дневной прогрев воздуха.