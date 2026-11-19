Старший лейтенант Сергей Степурин участвует в защите критически важных объектов Краснодарского края от беспилотников, после двухмесячной службы в мобильной огневой группе он вернулся к гражданской работе. Об этом рассказали «Огни Кубани».

Сергей Степурин прошел срочную службу, окончил офицерские курсы, а в 2022 году был мобилизован. После возвращения домой в 2023 году он вступил в боевой армейский резерв, продолжив военную подготовку.

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На гражданке Сергей работает диспетчером нефтяного терминала возле станицы Кавказской компании «НАФТАТРАНС». 19 марта 2025 года предприятие подверглось атаке беспилотников, в результате которой были уничтожены два резервуара. Во время пожара Степурин участвовал в эвакуации персонала, сам получил травму ноги, но продолжал помогать людям покинуть опасную территорию.

В Краснодарском крае резервистов привлекают к специальным сборам для защиты критически важных объектов от воздушных угроз. Сергей заключил контракт с Министерством обороны, стал командиром взвода в звании старшего лейтенанта и в составе мобильной огневой группы служил в Темрюкском районе. После двухмесячной командировки он вернулся к привычной работе.

По словам Степурина, служба требует дисциплины, концентрации, выносливости и умения действовать сообща. Дома его ждут жена и трое детей.

В Краснодарском крае набирают мобильные огневые группы. Кандидаты проходят медкомиссию и другие проверки. Первый контракт — на три года. Резервисты сохраняют работу и льготы. Сборы не превышают шести месяцев в год. Выплачивается 50 тысяч рублей за каждый месяц.