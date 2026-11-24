Для уборки снега зимой в Краснодаре задействуют 102 единицы техники, сообщают «Краснодарские известия».

Это на 16 машин больше, чем в прошлом сезоне.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, для очистки проезжей части и распределения противогололедных материалов планируют использовать порядка 65 комбинированных дорожных машин. Кроме того, предусмотрено привлечение 37 единиц другой специализированной техники, в том числе автогрейдеров, экскаваторов-погрузчиков и самосвалов.

Для обработки городских дорог предусмотрено использование более 1 тыс. тонн песко-соляной смеси и 4,3 тыс. тонн технической соли, а также песка.

При необходимости и наличии возможности помощь Краснодару в уборке снега и обработке дорог окажут краевые дорожные службы.

Ранее ученый, кандидат географических наук Юрий Ткаченко рассказал, что зима в краевом центре наступит по календарю. К 1 декабря уже будет настоящая зимняя погода. Осадки ожидаются с 28 ноября, в основном, мокрый снег.