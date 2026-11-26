В Анапу поступают новые современные автобусы. Первые 27 уже прибыли, а до конца года автопарк пополнится 101 машиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Автобусы работают на экологичном газомоторном топливе и предназначены для муниципальных маршрутов. Каждый рассчитан на 77 пассажиров. В салонах предусмотрены кондиционеры, USB-зарядки, информационные табло, безналичная оплата проезда. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров и родителей с детьми.

Автобусы приобретены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Одновременно обновляем городскую маршрутную сеть, которая свяжет спальные районы, курортную часть и центр Анапы. Также появятся дополнительные остановки с новыми павильонами, дорожная разметка и знаки», — рассказала глава Анапы Светлана Маслова.

Она поблагодарила губернатора Вениамина Кондратьева за поддержку в этом вопросе и отметила, что анапчане давно ждали обновления общественного транспорта. Для курорта это крайне важно.

Следующим шагом может стать строительство газозаправочной станции — эта тема прорабатывается мэрией города совместно с краевыми министерствами и крупной российской энергетической компанией.