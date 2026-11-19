На железнодорожной станции «Тамань-пассажирская» находятся два поезда, задержанных из-за временной остановки движения по Крымскому мосту. Составы следовали из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пассажиров обеспечили всем необходимым. Еще один поезд, направлявшийся в сторону Крымского моста, задержан на другой станции.

Людям, ожидающим отправления, предоставляют воду и горячее питание. В пунктах обогрева дежурят волонтеры, также на месте находится машина скорой медицинской помощи.

Напомним, из-за ночной атаки беспилотников временно остановлено движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. Никто не пострадал. Эксперты оценят нанесенный ущерб.