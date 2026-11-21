Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановлено в полном объеме, сообщает РИА Новости. https://ria.ru/

Об этом 21 ноября рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о третьей за неделю атаке ВСУ по Крымскому мосту. Во второй раз было приостановлено движение поездов по его железнодорожной части. Вечером 19 ноября первый путь для составов открыли.

Напомним, со стороны Краснодарского края – на территории железнодорожной станции «Тамань-Пассажирская» – развернули два пункта обогрева, где можно выпить горячие напитки. Они работали круглосуточно. Также была организована работа полевых кухонь.