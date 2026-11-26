На развитие инфраструктуры Краснодарского края в бюджете предусмотрели 78,9 млрд рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Из этой суммы 12 млрд рублей направят на завершение строительства 13 школ и пяти детских садов. Еще 13,9 млрд рублей предусмотрели на здравоохранение. Деньги пойдут на строительство поликлиник, завершение работ в краевом центре медицинской реабилитации и реконструкцию корпуса Краевой больницы № 1.

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Продолжится и модернизация коммунальной инфраструктуры. В планах — строительство головного коллектора в Краснодаре, реконструкция очистных сооружений в Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе, обновление сетей водо-, тепло- и газоснабжения, а также завершение строительства водовода от Кабардинки до Геленджика.

Дорожный фонд края составит 58,3 млрд рублей. На строительство автодорог выделили 17,1 млрд рублей. Кроме того, 7,3 млрд рублей транспортного налога оставят в местных бюджетах для ремонта муниципальных дорог, а 2,3 млрд рублей направят на закупку общественного транспорта.

На развитие сельского хозяйства предусмотрели 8,7 млрд рублей. Еще почти 60 млрд рублей выделили на поддержку муниципалитетов в виде субсидий и дотаций.