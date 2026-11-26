Бюджет Краснодарского края на 2027 год предусматривает расходы в размере 576,1 млрд рублей. Главный финансовый документ региона депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
На социальную сферу планируют направить 401,1 млрд рублей — 70 % всех расходов. С января власти намерены проиндексировать социальные выплаты и стипендии, сохранить ежемесячные доплаты учителям и воспитателям.
В бюджете также предусмотрели средства на бесплатное горячее питание школьников, поддержку участников СВО и их семей, обновление автопарка скорой помощи, программы догазификации и санаторно-курортного лечения.