Бюджет Краснодарского края на 2027 год предусматривает расходы в размере 576,1 млрд рублей. Главный финансовый документ региона депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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По словам главы региона, при формировании бюджета учитывали текущую экономическую ситуацию. Рост экономики края составляет 100,5 %, а доходы бюджета сохраняются примерно на уровне прошлого года.

На социальную сферу планируют направить 401,1 млрд рублей — 70 % всех расходов. С января власти намерены проиндексировать социальные выплаты и стипендии, сохранить ежемесячные доплаты учителям и воспитателям.

В бюджете также предусмотрели средства на бесплатное горячее питание школьников, поддержку участников СВО и их семей, обновление автопарка скорой помощи, программы догазификации и санаторно-курортного лечения.