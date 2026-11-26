На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило свыше 3,9 тысячи сообщений, сообщили в администрации региона.

Самой актуальной темой стало жилищно-коммунальное хозяйство — на него приходится 41% обращений. Также жители спрашивают о транспорте и дорогах (21%), строительстве и архитектуре (10%), социальном обеспечении (7%) и здравоохранении (6%).

Чаще всего обращения направляют через чат-бот в мессенджере MAX — этим способом воспользовались 48% жителей. Еще 35% позвонили на многоканальную горячую линию.

Наибольшую активность на тысячу жителей проявили Новороссийск, Белоглинский и Динской районы.

Задать вопрос губернатору можно по телефону 8 (861) 268-60-44 ежедневно с 9:00 до 18:00, через чат-бот в MAX или платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Трансляцию «Прямой линии» покажут телеканалы «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».