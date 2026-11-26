С бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского требуют взыскать более 11 млн рублей расходов, связанных с уголовным делом о смертельном ДТП, сообщает «КП»-Кубань».

В апреле 2020 года внедорожник под управлением Захарчевского сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Водитель покинул место аварии. Пострадавший впал в кому и спустя четыре месяца скончался в больнице.

Новость по теме Экс-судья Захарчевский оставил семью сбитого им велосипедиста без выплат

В феврале 2024 года Ростовский областной суд признал экс-судью виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и оставлении пострадавшего в опасности. Ему назначили шесть лет колонии-поселения и обязали выплатить родственникам погибшего 7 млн рублей компенсации морального вреда.

После приговора Захарчевский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Как сообщает издание, 20 августа 2026 года его исключили из списков личного состава воинской части в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

После этого Ростовский областной суд возобновил рассмотрение заявления о взыскании процессуальных издержек. Сумма требований составляет 11 077 923 рубля 10 копеек. По словам адвоката родственников погибшего Юлии Порчайкиной, речь идет о расходах, которые семья понесла за годы судебного разбирательства, в том числе на поездки в Ростов-на-Дону.

Ранее Захарчевский также пытался взыскать 21 млн рублей с адвоката потерпевших Алексея Иванова и федерального телеканала за сведения, которые считал порочащими его честь и достоинство. Первомайский районный суд Краснодара оставил его иск без удовлетворения.