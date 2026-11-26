С бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского требуют взыскать более 11 млн рублей расходов, связанных с уголовным делом о смертельном ДТП, сообщает «КП»-Кубань».
В апреле 2020 года внедорожник под управлением Захарчевского сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Водитель покинул место аварии. Пострадавший впал в кому и спустя четыре месяца скончался в больнице.
После приговора Захарчевский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Как сообщает издание, 20 августа 2026 года его исключили из списков личного состава воинской части в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.
После этого Ростовский областной суд возобновил рассмотрение заявления о взыскании процессуальных издержек. Сумма требований составляет 11 077 923 рубля 10 копеек. По словам адвоката родственников погибшего Юлии Порчайкиной, речь идет о расходах, которые семья понесла за годы судебного разбирательства, в том числе на поездки в Ростов-на-Дону.
Ранее Захарчевский также пытался взыскать 21 млн рублей с адвоката потерпевших Алексея Иванова и федерального телеканала за сведения, которые считал порочащими его честь и достоинство. Первомайский районный суд Краснодара оставил его иск без удовлетворения.