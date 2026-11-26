Следственный комитет России проверит обстоятельства атак беспилотников, в результате которых пострадали мирные жители нескольких регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным местных властей, в Славянском районе Краснодарского края ранения получили четыре человека.

Еще двое мужчин пострадали в ДНР — в селе Красногоровка и поселке Великая Новоселка. В Запорожской области беспилотник атаковал рейсовый автобус в районе села Бановка, травмы получил водитель.

В Невинномысске Ставропольского края в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

Следователи установят причастных к произошедшему и дадут правовую оценку их действиям.

Мы писали, в Славянске-на-Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА, двое госпитализированы. Повреждены фасады и остекление четырех многоквартирных домов. В Калининском районе в станице Старовеличковской обломки БПЛА упали на три частных дома, выбив окна. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.