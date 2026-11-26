Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотников в Славянском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

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В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской выбило окна в трех частных домах. Пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Напомним, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом, а также над Азовским и Черным морями.