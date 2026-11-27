Спасатели расчищают русла рек после паводков в Северском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Чеверев.

После подъема уровня воды в реках специалисты приступили к устранению древесных завалов, которые могут стать причиной подтоплений.

Большинство рек района протекают по гористой местности с густыми лесами. Во время обильных осадков сухие деревья и ветки попадают в воду, а сильное течение относит их в сторону населенных пунктов.

Чтобы снизить риск подтоплений, спасатели с помощью бензопил распиливают крупные стволы непосредственно в воде и на мелководье. Алексей Чеверев поблагодарил сотрудников муниципальной службы за работу.

Напомним, в Сочи и Сириусе предупредили об угрозе смерчей.