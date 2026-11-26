На участке побережья от Магри до Веселого сохраняется вероятность образования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Угроза формирования смерчей действует утром и до конца суток 26 ноября 2026 года на участке Магри — Веселое, включая Сочи и федеральную территорию Сириус.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать осторожность и принять необходимые меры безопасности.

Напомним, в Краснодарском крае прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В большинстве районов осадков не ожидается, дожди возможны на востоке черноморского побережья. Температура воздуха составит +7…+9 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление — 766 мм рт. ст., с тенденцией к небольшому повышению.