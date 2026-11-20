Александр Рунов, старший сын известного кубанского журналиста Владимира Рунова, умер 17 ноября после тяжелой болезни, сообщает Союзе журналистов Кубани.

Александр Рунов, как и его отец, выбрал журналистику. Он окончил факультет журналистики МГУ, некоторое время работал в редакции газеты «Комсомолец Кубани», затем в отделе информации Совета Министров РСФСР.

Новость по теме Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем

В 1996 году Рунов перешел в Администрацию Президента РФ, где занимал различные должности. В его профессиональной биографии также были посты заместителя председателя Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, вице-президента ОАО «Альфа-банк» и председателя правления Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. В течение нескольких лет Александр Рунов руководил Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования.

При этом он не терял контакта с журналистами, поддерживал коллег, помогал в непростых обстоятельствах и оставался внимательным к профессиональному сообществу. Особое место в его жизни занимала память об отце, Владимире Рунове.