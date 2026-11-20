Александр Рунов, старший сын известного кубанского журналиста Владимира Рунова, умер 17 ноября после тяжелой болезни, сообщает Союзе журналистов Кубани.
Александр Рунов, как и его отец, выбрал журналистику. Он окончил факультет журналистики МГУ, некоторое время работал в редакции газеты «Комсомолец Кубани», затем в отделе информации Совета Министров РСФСР.
При этом он не терял контакта с журналистами, поддерживал коллег, помогал в непростых обстоятельствах и оставался внимательным к профессиональному сообществу. Особое место в его жизни занимала память об отце, Владимире Рунове.